- Тревожит ли отсутствие в списке сборной? Нет. Меня сейчас больше беспокоит моё игровое время в клубе. О сборной, конечно, думаю. Хочется выступать за неё. Матч с Ираном, естественно, посмотрю в записи. Я смотрю весь футбол.
Защитник Дмитрий Чистяков не играл за сборную России с 2021 года. Футболист "Зенита" принял участие в четырех играх национальной команды в рамках квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Эти матчи единственными в карьере для Чистякова за сборную России. Футболист не был вызван на товарищеские матчи с Ираном и Ираком в марте, несмотря на то, что игра с иракцами пройдет в Санкт-Петербурге.
Источник: "Чемпионат"
Чистяков: хочется играть за сборную России. Матч с Ираном, естественно, посмотрю в записи. Я смотрю весь футбол
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков признался, что хотел бы играть в сборной России.
"Чемпионат"