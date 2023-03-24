- У нас считают, что это умный человек. Защищает права России, ее позицию. Мало кто смыслит в геополитике, но Путин в ней, я полагаю, мастер. Но, конечно, если послушать европейские медиа… Там Путина готовы убить. Обычное дело. В Южной Америке не так.
28-летний Лукас Масоэро выступает за "Пари Нижний Новгород" с 2021 года. Аргентинский защитник перешел в клуб из Нижнего Новгорода на правах свободного агента из болгарского "Локо Пловдив". В текущем сезоне Масоэро сыграл за "Пари НН" 20 матчей во всех турнирах, не отметившись в них ни одним результативным действием. Контракт аргентинца с российским клубом рассчитан до июня 2025 года.
Источник: Sport24
Защитник "Пари НН" Масоэро: в европейских медиа готовы убить Путина. В Аргентине считают, что он защищает Россию
Защитник "Пари Нижний Новгород" Лукас Масоэро высказался о президенте России Владимире Путине.
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