По сведениям СМИ, на контрольную встречу, которая носила благотворительный характер, между "Крыльями Советов" и сборной Медиалиги пришло 3352 болельщика. Это на 1028 зрителей больше, чем на игре 20-го тура РПЛ с "Ахматом" (0:1). Матч с клубом из Грозного "Солидарность Самара Арену" посетило 2324 человека.
Напомним, что с лета 2022 года для того, чтобы посетить матч РПЛ, проходящий на домашней арене "Крыльев Советов", необходимо оформить карту болельщика. С этой зимы данный закон распространяется на все арены российского первенства. Фанатские объединения самарцев приняли решение бойкотировать игры. На сегодняшнюю благотворительную встречу Fan ID был не нужен. Также поединок посетили активные фанаты. Сама игра закончилась разгромной победой волжского коллектива со счетом 4:0.
Источник: Metaratings.ru
На матч "Крыльев Советов" со сборной Медиалиги пришло 3352 зрителя. Это больше, чем было на игре РПЛ с "Ахматом"
Стало известно количество зрителей, которые посетили товарищеский поединок между "Крыльями Советом" и сборной Медиалиги (4:0).
Фото: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого