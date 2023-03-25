Занятие под руководством главного тренера Валерия Карпина прошло на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге. В нем приняло участие двадцать четыре игрока.
Игра между российской и иракской командами пройдет завтрашним вечером в Северной столице. В предыдущей товарищеской встрече с Ираном, которая завершилась вничью со счетом 1:1, ворота нашей дружины защищал голкипер "Краснодара" Матвей Сафонов.
Сборная России не побеждает на протяжении трех матчей кряду. Все они завершились вничью. В общей сложности за 270 минут футболисты нашей команды сумели забить один гол с 11-метровой отметки.
Источник: ТАСС
Селихов пропустил тренировку сборной России перед матчем с Ираком
Вратарь "Спартака" Александр Селихов пропустил вечернюю тренировку национальной команды в преддверии товарищеского матча со сборной Ирана.
Фото: ФК "Спартак"