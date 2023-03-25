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Создатель 2DROTS: дайте нам Wild Card на участие РПЛ. Клуб будет в восьмерке!

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Один из основателей медийного футбольного клуба 2DROTS Никита Панасюк рассказал о желании команды играть в РПЛ.
Фото: РФС
- Думаю, командам должно быть интересно. Почему нет? Сборная России, "Зенит", "Спартак", "Динамо", "Локомотив". Есть ли желание позвонить Алаеву и сказать, что готовы в РПЛ? Конечно! Я говорю, дайте Wild Card! Сделайте невероятное, разрешите. Мы будем в восьмерке. – приводит комментарий Панасюка "СЭ".

Сегодня между любительским клубом из Медиалиги 2DROTS и командой из РПЛ ЦСКА состоялся контрольный поединок на "ВЭБ Арене", который закончился неожиданной победой любителем (2:1). Отметим, что это не первый матч между профессионалами и медийной командой. Летом 2022 года "Динамо" на своей арене отправило пять безответных мячей в ворота "Амкала", один из голов забил хоккеист Александр Овечкин. Вчера "Крылья Советов" также разгромили сборную Медиаилги (4:0). Еще одна встреча, в который принимали участие "Оренбург" и "БроукБойз", закончилась со счетом 7:0 в пользу команды из РПЛ. В этом сезоне медийные команды принимали участие в Кубке России. В частности, сегодняшний триумфатор 2DROTS обыграл "Чертаново" (3:0) и дошел до 1/128 финала, где только в серии пенальти вылетел от "Текстильщика".


2DROTS ЦСКА
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