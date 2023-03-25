- Сборной нужно вернуть спортивный интерес к матчам сборной, уйти от товарищеских игр. Иначе эта деградация так и будет продолжаться. Не будет интереса у игроков, пропадет интерес у болельщиков. Нас манят Европой, но ситуация может продлиться до 2028, потом до 2032 года и так далее... Я понимаю, что российский рынок в Европе никто не хочет терять, нам будут давать надежду — играть юноши и девушки, а сборная так и будет оставаться в подвешенном состоянии, - приводит мнение Шалимова "РБ Спорт".
Свой последний официальный матч Россия провела 14 ноября 2021 года. В соперниках была сборная Хорватии. Судьбу поединка решил автогол защитника российской сборной Федора Кудряшова. Из-за этого поражения дружина Карпина не сумела занять 1-е место в отборочной группе ЧМ-2022 и попала в стыки, где должна была сыграть с Польшей. Но из-за санкцией со стороны ФИФА и УЕФА Россия была отстранена от стыковых поединков. Отметим, что дисквалификация продолжается и по сей день.
РФС договаривается о товарищеских матчах с командами из Азии. С весны 2022 года национальная команда провела 4 спарринга (1 победа и 3 ничьи), а завтра ее ожидает еще один контрольный матч против Ирака. Не утихают дискуссии о возможной смене РФС УЕФА на АФК. Летом готовится турнир (чемпионат Центрально-азиатской ассоциации), где наряду с Ираном, Таджикистаном и Афганистаном участие может принять и сборная России.
Шалимов: сборной России нужно уйти от товарищеских матчей, иначе – деградация
Экс-игрок сборной России Игорь Шалимов поделился своими соображениями по поводу интереса к матчам национальной команды.
Фото: ФК "Урал"