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Романцев: те, кто говорит, что такие игры не нужны сборной России, по моему мнению, как раз и есть иноагенты

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Экс-наставник "Спартака" и сборной России Олег Романцев высказался о необходимости проведения товарищеских матчей с участием российской национальной команды.
Фото: ФК "Спартак"
Сборной России нужны такие матчи, чтобы показать людям, что мы работаем, мы живы, футбол наш жив. Те, кто говорит, что такие игры не нужны, по моему мнению, как раз таки и есть иноагенты. Но нельзя сказать, что эти матчи в полной мере показали уровень игры нынешней сборной. Эти игры позволяют увидеть перспективных футболистов, на которых можно будет рассчитывать и через два года, и через пять лет. Также показали, над чем надо работать тренерам. Было очень информативно, – приводит слова Романцева РБК.

Вслед за выездной ничьей в Тегеране со сборной Ирака (1:1) команда Валерия Карпина в воскресенье добилась первой за шесть месяцев победы в товарищеском матче. На своем поле в Санкт-Петербурге сборная России обыграла Ирак со счетом 2:0. В первом тайме гости имели несколько реальных возможностей выйти вперед. Так, на девятой минуте грубо ошибся голкипер "Ростова" Сергей Песьяков, который отдал неточную передачу за пределами штрафной площади.

Оплошностью стража ворот россиян воспользовался иранец, направлявший мяч в пустые ворота. От пропущенного гола нашу сборную спас полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов, который в отчаянном прыжке головой перевел мяч над перекладиной.

После перерыва дружина Валерия Карпина завладела инициативой и довела встречу до уверенной победы. Забитые мячи записали на свой счет футболисты "Локомотива" Антон Миранчук и Сергей Пиняев, который в 18 лет стал самым молодым автором дебютного гола в национальной команде. Отметим, что брат Алексея Миранчука отличился во втором матче кряду.


Романцев Сборная России Сборная Ирана Сборная Ирака Товарищеские матчи
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