"Обращался ли ко мне кто-то из профессиональных клубов? Пока никто, но я открыт к предложениям. Что еще я должен сделать, чтобы профессиональный российский клуб обратил на меня внимание? Обыграть "Барселону" или "Баварию". Только тогда пригласят, наверное", - цитирует Кузнецова "Спорт День за Днем".
Напомним, 25 марта, во время паузы в РПЛ на матчи сборных, в товарищеском поединке ЦСКА неожиданно проиграл клубу Медиалиги 2Drots. Матч проходил на домашнем для "армейцев" стадионе "ВЭБ Арена" и закончился со счетом 2:1 в пользу команды Дмитрия Кузнецова.
Кузнецов работает главным тренером медийной команды 2DROTS с 2021 года. В прошлом году вместе с командой выиграл первый и второй сезон Медиалиги. В декабре 2022 года наставник получил премию Media Football Awards в категории "Лучший тренер года". С этого года он также возглавляет сборную Медиалиги.
Тренер 2DROTS Кузнецов: наверное, нужно обыграть "Барселону" или "Баварию", чтобы меня позвали в профессиональный клуб
Наставник команды Медиалиги 2Drots Дмитрий Кузнецов поделился мыслями о том, чего ему не хватает, чтобы профессиональные российские клубы посмотрели в его сторону.
Фото: ПФК ЦСКА