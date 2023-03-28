- Все это так или иначе проходили. Я не исключение. Курил большую часть карьеры. Пусть и с промежутками. Алкоголь тоже был. Мешало ли? Самому оценивать трудно. Скорее, мешало. Мой пример в этом плане неидеален. На него не надо равняться. Мы старались это делать в правильное время и правильные дни. Может, не всегда получалось. Вполне возможно, что, если бы я не делал чего-то из этого списка, моя карьера сложилась иначе. Лучше или хуже – не знаю.
Дмитрию Белорукову 40 лет. Последним профессиональным клубом в его игровой карьере был махачкалинский "Анжи". Бывший центральный защитник завершил карьеру в 2019 году. Белоруков является воспитанником санкт-петербургского футбола, прошел через вторую команду местного "Зенита". Также за свою карьеру успел поиграть за московское "Динамо" и пермский "Амкар". Большинство матчей в своей карьере защитник провел за "Амкар". На счету Белорукова 304 матча в составе пермского клуба, в которых он забил 17 голов и сделал одну результативную передачу. За взрослую сборную России Белоруков не играл.
Источник: "Чемпионат"
Белоруков: курил и пил большую часть карьеры. Мы старались это делать в правильное время. Может, не всегда получалось
Бывший защитник нескольких российских клубов Дмитрий Белоруков признался в злоупотреблении алкоголем и курением во время карьеры.
Фото: РПЛ