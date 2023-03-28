- Если все ещё несколько раз скажут, что "Зенит" уже чемпион, то, может быть, они ещё несколько матчей проиграют - и интрига вновь появится. Сейчас у питерской команды присутствует некий дисбаланс - в игре наблюдается стагнация. Но это большая команда, которая однозначно вернётся на свой путь к успеху. Не думаю, что у "Спартака" и "Ростова" есть даже мизерный шанс побороться с "Зенитом" за чемпионство в этом году.
Напомним, "Зенит" потерял очки в последнем матче Российской Премьер-Лиги, потерпев поражение от московского ЦСКА в 20-м туре в Москве. Единственный гол в той встрече забил нападающий хозяев Федор Чалов. Мяч после удара форварда влетел в ворота петербуржцев после рикошета от капитана сине-бело-голубых Дугласа Сантоса. Несмотря на осечку, "Зенит" продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице, имея преимущество в семь очков от "Ростова" и восемь" - от "Спартака". До конца текущего сезона осталось сыграть 10 матчей каждой из команд.
Источник: "Чемпионат"
Погребняк: не думаю, что у "Спартака" есть даже мизерный шанс побороться с "Зенитом" за чемпионство в этом году
Бывший форвард "Зенита" Павел Погребняк выразил уверенность, что у "Спартака" и "Ростова" нет никаких шансов в борьбе за чемпионство.
Фото: "Матч ТВ"