- Однажды после сборов команда собралась в аэропорту. Все чуть ли не в самолёте. Но нет Петржелы и вроде бы Быстрова. Ждём, но никто не приходит. В итоге выяснилось, что они засиделись в казино. Но в последний момент они всё же успели. Петржела любил казино. Это не секрет.
Дмитрий Белоруков является воспитанником санкт-петербургского футбола. Свою профессиональную карьеру защитник начинал во второй команде "Зенита". Чешский тренер Властимил Петржела возглавлял главную команду сине-бело-голубых с 2002 по 2006 год. В сезоне 2002/2003 под руководством Петржелы "Зенит" выиграл Кубок российской лиги. 69-летний чешский специалист не работает главным тренером с 2018 года.
Источник: "Чемпионат"
Белоруков: однажды мы в "Зените" сидели в самолете, ждали Петржелу и Быстрова, а они засиделись в казино
Бывший защитник "Зенита" Дмитрий Белоруков рассказал о случае с экс-тренером петербуржцев Властимилом Петржелой, который засиделся в казино.
Фото: ФК "Зенит"