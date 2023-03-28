- Все довольно однозначно: атмосфера на матчах, где не требуется Fan ID, заметно отличается. Думаю, существует вероятность, что Fan ID скоро отменят. Такая опция точно есть, - приводит мнение Погребняка "Чемпионат".
С текщего года для того, чтобы посетить поединок РПЛ желающему необходимо оформить на госуслугах специальный документ - карту болельщика. Далее ее необходимо подтвердить в МФЦ. Данный закон вызвал шквал негодования среди болельщиков. На матчи российского первенства упала посещаемость. Фанатские объединения практически всех клубов не посещают игры, объявив бойкот. При этом на поединки Кубка России и товарищеские встречи с командами из Медиалиги пришло зрителей больше, чем на игры РПЛ. В эти выходные РПЛ вернется после паузы на матчи сборных.
Погребняк: думаю, существует вероятность, что Fan ID скоро отменят
Бывший футболист Павел Погребняк заявил, что существует вероятность отмены Fan ID.
Фото: "Чемпионат"