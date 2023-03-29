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Сычев: сборной не хватает Дзюбы? Правильно, что сейчас акцент на молодых игроках

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Экс-форвард сборной России Дмитрий Сычев высказался по поводу невызова в национальную команду Артема Дзюбы.
Фото: "Чемпионат"
- Сборной не хватает Дзюбы? Валерий Георгиевич ведь дал пояснения. Совершенно правильно, что сейчас в сборной акцент на молодых игроках, - приводит мнение Сычева "Чемпионат".

Артем Дзюба, вернувшийся в РПЛ в феврале 2023 года, ударно начал весеннюю часть российского футбольного сезона. Форвард провел 5 поединков за "Локомотив", в которых сумел забить 4 гола, а также 1 раз ассистировать своим партнерам. По итогам марта воспитанник "Спартака" был признан лучшим футболистом РПЛ. Валерий Карпин не вызвал Дзюбу на спарринги против Ирана и Ирака, мотивировав это тем, что в сборную не рассматриваются футболисты старше 30. Лучшему бомбардиру в истории РПЛ не хватает 1 гола для того, чтоб выйти в единоличные лидеры по мячам за российскую сборную. Свой 30 гол Артем забил на Евро-2021 в ворота Дании (1:4), сравнявшись с Александром Кержаковым (по 30 голов).


Сычев Карпин Сборная России Дзюба Локомотив
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