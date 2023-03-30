- Сборную ругают часто. Честно, не понимаю, зачем нас так жестко полоскать. Нужно все-таки поддерживать сборную своей страны. Болельщики должны гнать нас вперед, а не ругать после ничейного матча. Они же прекрасно понимают, что сейчас происходит с нашим футболом и со сборной. В такой ситуации нужна поддержка, а не критика по любому поводу.
Сборная России сыграла три матча подряд вничью с командами более низкого уровня из азиатского региона: Таджикистаном, Узбекистаном и Ираном. Первым двум национальным командам подопечные Валерия Карпина не смогли забить ни одного мяча. Серия ничейных результатов была прервана только 26 марта этого года. Сборная России обыграла на домашнем поле в Санкт-Петербурге национальную команду Ирака 2:0.
Сборная России и российские клубы по-прежнему не могут принимать участия в официальных международных матчах из-за дисквалификации, наложенной на РФС УЕФА и ФИФА.
Тюкавин сыграл в своей карьере три матча за сборную России.
Источник: Sport24
Тюкавин: не понимаю, зачем болельщики так жестко полоскают сборную России. Все же понимают, что происходит с футболом
Нападающий сборной России Константин Тюкавин высказался о критике национальной команды со стороны болельщиков.
Фото: "Чемпионат"