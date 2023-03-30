- Встреча с Путиным после победы в Кубке УЕФА? Да, ощутил энергетику. Приятно было видеть, с каким восхищением и уважением все смотрели на Путина. Понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин, - приводит мнение Карвальо "Матч ТВ".
Бразилец Даниэль Карвальо, игравший на позиции атакующего хавбека, в России защищал цвета ЦСКА. За коллектив из Москвы бразилец провел 140 поединков, в них он сумел забить 26 голов, а также оформить 45 результативных пасов на своих партнеров. Непосредственно в российском чемпионате Карвальо сыграл 85 встреч (8 голов и 30 ассистов). В России Даниэль 2 раза выигрывал чемпионский титул РПЛ, 4 раза становился победителем Кубка России. Также бразилец увез из России 3 Суперкубка России. Отметим, что ЦСКА под руководством Валерия Газзаева сумел выиграть Кубок УЕФА, обыграв в финале "Спортинг" (3:1). После этой победы в Кремле был организован прием московской команды с участием президента РФ Владимира Путина. В марте Карвальо исполнилось 40 лет. Он завершил карьеру в феврале 2018 года.
Карвальо: понял, что для русских есть Бог на небе, а на земле – Путин
Бразильский футболист ЦСКА Даниэль Карвальо высказался по поводу президента РФ Владимира Путина.
Фото: "Чемпионат"