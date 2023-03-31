- Не сказал бы, что тема возвращения закрыта. Время покажет. Желание у Бибраса сейчас есть и год назад было. Россию он забыть не может: ему было очень комфортно и по уровню чемпионата, и по условиям. Думаю, он был бы готов приехать в РПЛ. Он был бы не лишним.
Ранее стало известно, что 35-летний бывший полузащитник московского ЦСКА и сборной Израиля Бибрас Натхо объявил о завершении профессиональной игровой карьеры. Футболист сыграл за армейцев 142 матча, в которых отметился 28 забитыми мячами и 24 результативными передачами. Также Натхо играл в России за казанский "Рубин", проведя 147 встреч и забив в них 31 гол. Также в составе казанцев полузащитник отличился 35 голевыми пасами.
Источник: "РБ Спорт"
Дядя Натхо: Бибрас Россию забыть не может: ему было очень комфортно
Адам Натхо, дядя бывшего полузащитника ЦСКА и "Рубина" Бибраса Натхо, не исключил возможного возвращения племянника в РПЛ.
Фото: РИА Новости