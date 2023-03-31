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Зарема - о критике со стороны Хаджи: обожаю ветеранов "Спартака" с гендерной непереносимостью

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Жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова отреагировала на критику со стороны экс-генерального менеджера красно-белых Александра Хаджи.
Фото: МатчПремьер
- Обожаю категорию "ветеранов" с гендерной непереносимостью. Пусть расскажет тогда, каким образом, по его версии, Тедеско остался до конца сезона, вопреки единогласному голосованию cовета директоров за другого тренера, и как в клубе очутился Ваноли? Зачем "довела" Тедеско до серебра, которого не было 9 лет, и Ваноли до Кубка, который не выигрывали 19 лет? А потом с золотоволосым Абаскалем замахнулась на золото, - передает слова Салиховой Sport24.

Ранее бывший генеральный менеджер и бывший администратор московского "Спартака" Александр Хаджи выразил сомнения в футбольной компетентности супруги экс-президента клуба Леонида Федуна Заремы Салиховой и предложил ей возглавить женскую команду красно-белых.

По итогам 20 туров Российской премьер-лиги "Спартак" набрал 40 очков и занимает третье место в турнирной таблице, уступая 1 очко идущему вторым "Ростову" и 8 очков лидирующему в чемпионате петербургскому "Зениту". В сезоне-2021/2022 московский клуб стал обладателем Кубка России, победив в финале столичное "Динамо", предыдущий успех "Спартака" в этом турнире был датирован 2003 годом, когда красно-белые завоевали трофей под руководством Олега Романцева. При этом в национальном первенстве "Спартак" финишировал десятым.


Спартак Хаджи Салихова
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