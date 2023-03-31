- Увидим ли мы испанцев в составе "Торпедо"? С того момента, как я начал карьеру тренера, я не решаю вопросы трансферного рынка, но я поддержу клуб, чтобы в "Торпедо" играли свои топ-звезды из академии, - передает слова Клотета Sport24.
28 марта официальный телеграм-канал московского "Торпедо" объявил о назначении нового главного тренера, которым стал 45-летний испанский специалист Жозеп Клотет. В турнирной таблице Российской премьер-лиги "автозаводцы" занимают последнее место, набрав 10 очков в 20 матчах. 2 апреля черно-белые сыграют на выезде с "Ростовом" в рамках 21 тура РПЛ.
Главный тренер Клотет: поддержу клуб, чтобы в "Торпедо" играли свои топ-звезды из академии
Главный тренер московского "Торпедо" Жозеп Клотет ответил на вопрос о появлении испанских игроков в составе черно-белых.
Фото: ФК "Торпедо"