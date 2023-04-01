- Есть ли спад в игре Захаряна? Об этом не буду судить. Арсен — хороший игрок, талантливый, но ему не хватает стабильности. Так скажем, есть куда прибавлять.
Прошлым летом в СМИ появлялась информация о возможном переходе вундеркинда московского "Динамо" в лондонский "Челси", однако трансферу Захаряна не суждено было сбыться из-за наложенных Великобританией санкций на Россию, вследствие которых был невозможен перевод денежных средств в российский клуб. После сорвавшегося перехода в текущем сезоне Захарян сыграл 27 матчей за "Динамо", в которых отметился тремя забитыми мячами и шестью результативными передачами.
Источник: "РБ Спорт"
Семин: Захаряну, так скажем, есть куда прибавлять. Ему не хватает стабильности, хотя игрок он талантливый
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин категорично высказался о последних выступлениях полузащитника "Динамо" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"