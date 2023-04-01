"Лучший игрок в истории ЦСКА? Я! Я лучший игрок (смеется)", - приводит слова Карвальо "СЭ".
Бразилец Даниэль Карвальо, выступавший на позиции атакующего полузащитника, играл за ЦСКА с 2004 по 2010 год. Он провел за "армейцев" 140 матчей, в которых забил 26 мячей и отдал 45 голевых передач. В составе "красно-синих" Карвальо дважды становился чемпионом РПЛ, четырежды выигрывал Кубок России и три раза завоевывал Суперкубок страны. Также 40-летний экс-армеец выигрывал с командой Кубок УЕФА в 2005 году.
Карвальо считает себя лучшим игроком в истории ЦСКА
Экс-хавбек ЦСКА Даниэл Карвальо рассказал, кого считает лучшим футболистом за всю историю "армейцев".
Фото: ПФК ЦСКА