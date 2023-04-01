"Почему ЦСКА и Игорь Дивеев не могут продлить контракт? Проблема в условиях, которые предлагает клуб. Клуб хочет сохранить игрока, но условия нового контракта не нравятся, в том числе, и Игорю", - цитирует Еремина "СЭ".
Напомним, ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, что Дивеев хочет остаться в клубе. На днях в СМИ появлялась информация о возникшем интересе к защитнику сборной России со стороны "Наполи".
Игорь Дивеев играет на позиции центрального защитника ЦСКА с лета 2019 года. Действующее соглашение 23-летнего футболиста с "армейцами" рассчитано до июня 2024 года. В этом сезоне игрок провел 14 поединков за клуб во всех соревнованиях. На его счету 1 гол и 1 результативная передача. Текущая стоимость Дивеева по версии Transfermarkt - 6 миллионов евро.
Агент Дивеева: ЦСКА хочет сохранить игрока, но нам не нравятся условия нового контракта
Агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева Олег Еремин раскрыл подробности переговоров о новом контракте своего клиента с "армейцами".
Фото: Матч ТВ