– Счет не должен говорить о том, что было легко. Первая игра после паузы непростая. Тем не менее, мы сумели подготовиться, были единым целым и добились очень важной победы. Полностью довольным быть нельзя, нам надо прибавлять каждый раз и в атаке, и в обороне. То, что молодые сыграли сегодня уверенно, это хорошо, – приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
Московский "Локомотив" крупно обыграл на выезде "Пари Нижний Новгород" (4:0) в рамках 21 тура чемпионата России благодаря дублю Артема Дзюбы. Дублем в составе гостей отметился 34-летний нападающий Артем Дзюба. Также мячи на свой счет записали капитан "железнодорожников" Дмитрий Баринов и вышедший на замену Антон Миранчук, который установил итоговый счет. Отметим, что 27-летний полузащитник забивает в третьем матче подряд - до этого он дважды поразил ворота в матче за сборную России.
"Локомотив" набрал 25 очков после 21-го тура и догнал по очкам "Урал", идущий десятым. "Пари НН" с 19 очками пока находится на 13 строчке и может опуститься на одну позицию по итогам тура.
Галактионов – о 4:0 с "Пари НН": счет не должен говорить о том, что было легко. Нам надо прибавлять каждый раз
Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов подвел итоги победного выездного матча с "Пари Нижний Новгород" (4:0) в рамках 21-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"