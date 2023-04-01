– В "Динамо" сильно не угадали с тренером. Странно, как после немецкой школы перешли на Йокановича. Им надо срочно брать Николича, только без Тимура Гурцкая, чтобы не было левых трансферов балканцев, – приводит слова Салиховой Metaratings.
1 апреля "Динамо" в большинстве уступило "Сочи" в 21-м туре РПЛ (0:2). На 24-й минуте поединка вратарь "Сочи" Сослан Джанаев ошибся на выходе и сфолил в своей штрафной площади на нападающем "Динамо". В результате голкипер был удален с поля, а хозяева получили право на пенальти. Однако вышедший на замену резервный голкипер гостей Адамов отразил 11-метровый.
На 67-ой минуте сочинский коллектив своим первым ударом в створ ворот забил гол в ворота Лещука. После подачи Нобоа с углового отличился защитник сочинцев Дркушич, не без помощи рикошета. Через 7 минут коллектив Курбана Бердыева удвоил счет усилиями Тимофя Маргасова, откликнувшегося на подачу Артема Макарчука.
Таким образом "Динамо" прервало свою серию из 4 побед на своем поле в РПЛ.
Зарема Салихова: в "Динамо" сильно не угадали с тренером. Им надо срочно брать Николича
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, после поражения "Динамо" дома в большинстве от "Сочи" (0:2) раскритиковала руководство бело-голубых за выбор тренера.
Фото: ФК "Спартак"