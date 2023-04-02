- Все сыграли более-менее ровно, я бы особо никого не стал выделять. Потому что "Ахмат" играл больше от обороны, а у "Спартака" не нашлось никого, кто бы мог сыграть более тонко, изящно, чтобы в концовке оборону вскрыть. Когда команда обороняется таким большим количеством людей, нужны нестандартные действия, более тонкие передачи. Ну, не получилось, - передает слова Гаврилова "Газета.Ru".
Матч 21 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Ахмат" завершился вничью со счетом 0:0. По ходу игры красно-белые имели значительное статистическое преимущество, однако голкипер гостей Гиорги Шелия спас свою команду после 6 ударов в створ.
Московский клуб набрал 41 очко в 21 матче и остался третьим в турнирной таблице, уступая идущему вторым и имеющему игру в запасе "Ростову" по результату личной встречи. Отставание "Спартака" от лидирующего в чемпионате "Зенита" по итогам игрового дня 1 апреля выросло до 10 очков.
Гаврилов - о 0:0 "Спартака" с "Ахматом": ну, не получилось. Не нашлось никого, кто бы мог сыграть тонко, изящно
Экс-полузащитник "Спартака" Юрий Гаврилов прокомментировал домашнюю ничью красно-белых с "Ахматом" (0:0) в матче 21 тура РПЛ.
Фото: РПЛ