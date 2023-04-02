- Что надо делать с Fan ID? Это решает правительство, чиновники. Факт, что раньше на "Ростов" приходило от 30 до 40 тысяч, и я бы хотел, чтобы болельщики вернулись на стадион в таких количествах, - передает слова Байрамяна "СЭ".
После введения на домашнем стадионе "Ростова" с начала текущего сезона системы персонализированной идентификации болельщиков Fan ID посещаемость "Ростов Арены" значительно снизилась. В предыдущие сезоны домашние матчи "Ростова" без ковидных ограничений собирали по 30-35 тысяч зрителей, на несколько матчей пришло более 40 тысяч человек. При Fan ID обычная посещаемость домашних игр желто-синих составляет 4-7 тысяч болельщиков.
Байрамян - о Fan ID: раньше на "Ростов" приходило 30-40 тысяч болельщиков, и я бы хотел, чтобы они вернулись на стадион
Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян ответил на вопрос о своем отношении к системе Fan ID.
Фото: ФК "Ростов"