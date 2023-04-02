- Математически - можно. А так, думаю, очень трудно. Все-таки у "Зенита" самый качественный состав в РПЛ, на скамейке сидят люди, которые спокойно могут играть во всех других командах в старте. Ерохин, допустим, выходит на замену, другие ребята. Это игроки сборной, спокойно были бы лидерами в других клубах. "Зенит" по праву занимает первое место. Да, они проиграли на Кубок и в чемпионате, но они профессионалы и не провалят несколько матчей подряд, даже если нет ключевого футболиста Барриоса, - цитирует Байрамяна "СЭ".
Петербургский "Зенит" с 6 тура Российской премьер-лиги и до настоящего момента занимает первое место в турнирной таблице. В рамках 21 тура сине-бело-голубые победили на своем поле екатеринбургский "Урал" со счетом 2:0, оба гола забил в заключительной пятнадцатиминутке матча вышедший на замену нападающий Иван Сергеев. До этого петербуржцы уступили на выезде ЦСКА в 20 туре РПЛ и выбыли из Кубка России проиграв дома в серии пенальти московскому "Динамо" (1:1, пен. 4:5).
В настоящее время в активе "Зенита" 51 набранное очко после 21 матча, идущий вторым "Ростов" отстает на 10 очков при игре в запасе, находящийся на третьем месте "Спартак" - на 10 очков при равном количестве матчей.
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Байрамян: "Зенит" по праву на первом месте, самый качественный состав. Математически догнать можно, а так очень трудно
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Фото: ФК "Зенит"