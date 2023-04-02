По сведениям СМИ, для того, что бы восстановиться от полученного повреждения в поединке против "Ахмата" (0:0) 31-летнему голландскому нападающему понадобится не менее 2-3 недель. Таким образом, с большой долей вероятности, футболист пропустит игры с "Уралом" (Кубок России), "Динамо" и "Торпедо".
"Спартак" на своей домашней не сумел обыграть "Ахмат" (0:0). Лучший бомбардир дружины Гильермо Абаскаля Квинси Промес остался на скамейке запасных. Но у же в начале второй половины матча голландец появился на поле. Через 5 минут игрок не смог продолжить встречу и был заменен. В этом сезоне Квинси забил 16 голов и 6 раз ассистировал своим партнерам по команде в 20 играх РПЛ.
Источник: "СЭ"
"СЭ": Промес пропустит не менее 2-3 недель из-за травмы икроножной мышцы
Стали известны сроки восстановления от повреждения голландца Квинси Промеса.
Фото: "СЭ"