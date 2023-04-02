- В чем команда поменялась тактически и в игровом плане с приходом Бердыева? Сложно сказать. Еще не так много времени Бекиевич в команде, поэтому потихонечку притираемся. Чуть более надежно стали играть. Не авантюрно. Раньше поавантюрней играли. При Гаранине играли авантюрней? Или при Федотове тоже? И при Федотове, и при Гаранине, - приводят комментарий Юсупова "Известия".
В декабре 2022 года "Сочи" утвердил Курбана Бердыева своим новым наставником. С того момента южный клуб провел 4 встречи в РПЛ, в которых одержал победы и дважды проиграл. Отметим, что сочинцы обыграли два московских коллектива ЦСКА (2:0) и "Динамо" (2:0). При этом "барсы" разгромно уступили "Оренбургу" (0:4) и "Факелу" (0:3). Отметим, что в поединке 21-го тура против "Динамо" "Сочи" с середины первых 45 минут матча играл в меньшинстве (был удален голкипер Сослан Джанаев). Московская команда создавала моменты, но где-то их подводила точность, а где-то спасал вышедший Денис Адамов (также отбил 11-метровый). Дружина Бердыева сумела обыграть "Динамо" благодаря точным ударам Вани Дркушича и Артема Макарчука. Благодаря этому результату "Сочи" набрал 31 очко и занимает 8-е место.
Юсупов: При Федотове и Гаранине "Сочи" играл авантюрней, чем при Бердыеве
Российский футболист "Сочи" Артур Юсупов поделился мнением об изменениях в игре команды при Курбане Бердыеве.
Фото: ФК "Сочи"