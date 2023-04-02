- Насколько часто у Ланговича и Чернова подобные голы залетают на тренировках? Они в принципе на тренировках никогда не забивают, а так тем более. Чисто случайность, - приводит слова Карпина "Матч ТВ".
Сегодня крайние защитники Лангович и Чернов своими ударами принесли "Ростову" три очка в поединке с "Торпедо". Для Евгения этот мяч стал первым в текущем сезоне за 26 игр. Теперь на его счету 1+1 по системе гол плюс пас. Андрей же отметился уже своим 3 голом за 22 встречи. Ранее Ланговичу удалось поразить ворота "Пари НН" (2:1). Отметим, позже ЭСК признала решение судьи засчитать взятие ворот нижегородцев ошибочным. Для дружины Валерия Карпина победа над "Торпедо" стала третьей подряд. Теперь южане располагаются на 2-й строчке и являются главным преследователем "Зенита", отставая от петербуржцев на 7 очков. В следующем туре "Ростов" приедет в гости к "Оренбургу".
Карпин – о голах Ланговича и Чернова: чисто случайность
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался по поводу голов защитников Андрея Ланговича и Евгения Чернова в поединке против "Торпедо" (2:1).
Фото: РИА Новости