- Товарищеский матч против сборной Китая? Такие обсуждения были, на тот момент сборная Китая была не готова проводить матчи. Но такая возможность по-прежнему существует. Возможно, в следующем году проведем такой матч. Это одна из опций.
Ранее в российских СМИ появлялась информация о переговорах между РФС и китайской стороной о проведении товарищеского матча сборных России и Китая, однако стороны не пришли к соглашению из-за нежелания китайцев проводить контрольные встречи с кем-либо. Российская национальная команда была вынуждена сыграть в марте этого года с Ираном и Ираком. Ранее представитель РФС Максим Митрофанов сообщил о ходе переговоров с африканскими сборными.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Президент РФС Дюков: возможно, в следующем году проведем матч сборных России и Китая
Президент РФС Александр Дюков заявил, что сборная России может сыграть с Китаем в следующем году.
Фото: РФС