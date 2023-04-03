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Дюков: в РФС поступало предложение назначить Тедеско главным тренером сборной России

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Президент РФС Александр Дюков подтвердил информацию, что руководству организации предлагали кандидатуру Доменико Тедеско на пост главного тренера сборной России.
Фото: ФК "Спартак"
- Тедеско не был в нашем списке кандидатов. Но предложение его туда включить поступало. От кого? Сейчас это уже не существенно. Автор предложения связан со "Спартаком"? Это был иностранец, который работал в России. Что касается Тедеско — у него был свой план на жизнь, свое видение карьеры.

Ранее супруга бывшего владельца московского "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова заявляла, что именно она предлагала руководству РФС назначить главным тренером сборной России немецкого специалиста Доменико Тедеско, который работал наставником красно-белых. Женщина возмущалась тем, что вместо немца пост главного тренера национальной команды занял Валерий Карпин, тренирующий "Ростов". После чемпионата мира 2022 года в Катаре стало известно, что Тедеско возглавит сборную Бельгии, во главе которой уже провел два матча, в обоих из которых одержал победы, обыграв Швецию и Германию.

Источник: "Спорт-Экспресс"


Сборная России Дюков Тедеско
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