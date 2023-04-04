- В России пить — это традиция. Люди любят пиво. Это нормально. Поэтому возвращения алкоголя на стадионы — хорошо для зрителей и фанатов. Они будут активнее поддерживать команды, больше кричать. Это в целом добавит людям мотивации ходить на матчи. Гулять и выпивать — часть русской культуры. Главное, чтобы была дисциплина на матчах.
Ранее сообщалось, что вопрос возвращения продажи алкогольного пива на стадионах клубов РПЛ был включен в предложения правительству России вместе с реформами законопроекта Fan ID. Депутат Госдумы Ирина Роднина заявила, что пиво может быть вариантом привлечения зрителей на трибуны, сравнив алкогольный напиток с кусочками сахара, которые дают собакам за хорошее поведение. На слова Родниной отреагировал бывший футболист сборной России Владимир Быстров, предложивший депутату выпить пива и опубликовавший в своих социальных сетях мем, главной героиней которого была бывшая фигуристка в окружении собак.
Источник: Sport24
Ари: в России пить — это традиция. Люди любят пиво. Это часть русской культуры. Возвращение пива на трибуны - хорошо
Бывший форвард "Краснодара" Ари заявил, что пить пиво - часть русской культуры, поэтому его возвращение на трибуны РПЛ - нормально.
Фото: ФК "Краснодар"