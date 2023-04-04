По сведениям СМИ, руководство "Локомотива" приняло решение не пролонгировать соглашение с 24-летним россиянином Иваном Игнатьевым, играющим на позиции центрального нападающего. Действующий договор воспитанника "Краснодара" рассчитан до конца июня 2023 года. Таким образом, футболист покинет стан москвичей летом.
Иван Игнатьев пополнил состав "Локомотива" летом 2022 года. С того момента футболист сыграл за московский коллектив 21 встречу во всех соревнованиях. За этот отрезок Иван сумел забить 4 гола (отметился хет-триком в ворота "Оренбурга" (5:1)) и отдать 2 голевых паса. Отметим, что в весенней части сезона на позиции форварда у "Локомотива" играет Артем Дзюба, забивший за 6 игр 6 голов.
Источник: "СЭ"
"Локомотив" не будет продлевать контракт с Иваном Игнатьевым
Российский футболист "Локомотива" Иван Игнатьев покинет клуб по окончании сезона.
Фото: ФК "Локомотив"