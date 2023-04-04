– Какие ощущения? Отличные! Забил хороший гол. Самое главное, что принес команде победу, выход в следующий раунд. Это самое важное. Выбить "Спартак" из Кубка России? Ничего особенного такого. Обычная игра была по сути, кубковая, – приводит слова Сунгатулина "СЭ".
Матч в Екатеринбурге между "Уралом" и "Спартаком" завершился победой хозяев поля со счетом 2:1 (1:0). В дебюте второго тайма сенегальский нападающий красно-белых Кейта Бальде сравнял счет. Но вышедший на замену Фаниль Сунгатулин, являющийся воспитанником красно-белых, на 72-й минуте стал автором победного мяча в ворота своей бывшей команды - 2:1.
Первая встреча в Москве завершилась ничейным результатом (1:1). Таким образом, "Урал" выходит в финал Пути РПЛ Кубка России, "Спартак" продолжит борьбу за трофей через путь регионов.
Полузащитник "Урала" Сунгатулин: выбить "Спартак" из Кубка России? Ничего особенного
Воспитанник "Спартака" Фаниль Сунгатулин, выступающий за "Урал" и ставший автором победного гола, поделился впечатлениями от победы в ответном кубковом матче над красно-белыми (2:1).
Фото: ФК "Урал"