- После забитого гола хотели развить успех, понимали, что, если забьем эмоциональный фон будет лучше. Какие-то фантастические голы забил соперник, поздравляют с победой, просто сыграем на матч больше, - приводит мнение Чернова "Матч ТВ".
"Спартак" в гостях проиграл "Уралу" и прекратил свой путь по верхней сетке Кубка России. Теперь дружина Гильермо Абаскаля попробует пробиться в решающий матч за трофей через Пути регионов. Екатеринбуржцы обыграли москвичей, забив по голу в каждом из таймов. Красивыми дальними ударами отметились хавбеки "шмелей" бельгиец Ибраима Сиссе и россиянин Фаниль Сунгатуллин. У "Спартака" точным ударом отметился сенегальский центрфорвард Кейта Бальде, забивший свой дебютный гол в официальных встречах за столичный клуб. Отметим, что из четырех матчей с "Уралом" "Спартак" выиграл лишь один. Также команда Абаскаля не знает побед уже 4 игры подряд. В следующем матче спартаковцы встретятся с "Динамо" уже в рамках РПЛ.
Защитник "Спартака" Чернов: "Урал" забил какие-то фантастические голы
Российский футболист "Спартака" Никита Чернов поделился мыслями по поводу поражения в полуфинале Кубка России от "Урала" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"