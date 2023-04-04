- Смотрю матч "Динамо" — "Акрон" и становится грустно за Арсена Захаряна! Если Захарян бросает играть из?за того, что его не взяли в «Челси», то лучше вообще больше не играть в футбол. Так деградировать за один год — это просто невозможно! И тут вопросы не только к самому Арсену, но и к тренерам, которые с ним работают. Очень печально, - высказал свое мнение Радимов в телеграм-канале.
Атакующий хавбек Арсен Захарян, защищающий цвета "Динамо", этим летом, по сообщениям СМИ, был близок к переезду в Англию. В его услугах был заинтересован "Челси". Но сделка не состоялась. В этом сезоне Арсен провел в РПЛ 18 игр, в которых сумел забить 2 гола и отдать 5 голевых пасов на своих партнеров. Также у Захаряна 1+1 в 10 встречах Кубка России. Сегодня дружина Славиши Йокановича неожиданно вылетела из Кубка России, проиграв представителю Первой лиги "Акрону" (0:0, 1-4 пен.). Захарян вышел в основе столичного коллектива и провел на поле все 90 минут, но ничем примечательным не отметился. В послематчевой серии 11-метровых, игрок сумел реализовать пенальти. В мае Арсену исполнится 20 лет. Прервать свою неудачную серию "Динамо" сможет уже в эти выходные в рамках 22-го тура РПЛ. В соперниках - "Спартак".
Радимов – о Захаряне: так деградировать за один год - это просто невозможно!
Экс-игрок сборной России Владислав Радимов поделился соображениями по поводу игры российского футболиста "Динамо" Арсенала Захаряна.
Фото: ФК "Динамо"