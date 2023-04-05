- Мы настолько везучие? Нет, это характер нашей команды. С каждым днем мы работаем над собой, чтобы становится всё лучше и лучше. Этот путь привел нас к такому историческому результату, - передает слова Понсе Sport24.
Тольяттинский "Акрон" в рамках первого этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов) Кубка России победил на выезде в серии пенальти московское "Динамо" (0:0, пен. 4:1). Ранее красно-черные на своем поле в Жигулевске также выбили из турнира московские "Торпедо" (2:0) и "Локомотив" (1:1, пен. 7:6).
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Понсе - на вопрос о везучести "Акрона": нет, это характер нашей команды
Нападающий "Акрона" Андрес Понсе прокомментировал победу своей команды в серии пенальти над московским "Динамо" (0:0, пен. 4:1) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Акрон"