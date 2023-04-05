- Впереди "Динамо" в чемпионате. Нужно возвращать свои позиции. Мы ориентируемся на лидеров. Конечно, с "Ростовом" будет борьба. Но и "Зенит" хочется догнать, - цитирует Чернова "СЭ".
По итогам осенней части сезона Российской премьер-лиги московский "Спартак" находился на втором месте турнирной таблицы, опережая идущий третьим "Ростов" на 1 очко и отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков. В 4 матчах весеннего отрезка красно-белые набрали 5 очков, в то время как сине-бело-голубые и желто-синие - по 9. В текущей таблице "Спартак" занимает третью позицию с отставанием в 3 очка от "Ростова" и в 10 очков от "Зенита".
Никита Чернов: конечно, с "Ростовом" у "Спартака" будет борьба, но и "Зенит" хочется догнать
Защитник "Спартака" Никита Чернов прокомментировал текущие турнирные задачи красно-белых.
Фото: РПЛ