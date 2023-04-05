- Нужно ли "Динамо" задуматься о смене тренера? Сейчас очевидно, что при Йокановиче команда стала хуже. Дальше всё зависит от руководства. В "Динамо" непонятно что происходит, поэтому не могу сказать, будут они менять тренера или нет. Но факты говорят, что прошлый тренер был эффективнее. Команда проседает, - цитирует Силкина Sport24.
4 апреля московское "Динамо" выбыло из Кубка России на стадии первого этапа 1/2 финала нижней сетки плей-офф (Пути регионов), уступив в серии пенальти выступающему в Первой лиге тольяттинскому "Акрону" (0:0, пен. 1:4). В Российской премьер-лиге бело-голубые проиграли 2 из 3 последних матчей, в том числе уступив "Сочи" (0:2) в 21 туре РПЛ при численном преимуществе с 25 минуты игры.
Фантастический «Акрон» с вратарем-открытием Волковым выбил в Москве из Кубка России «Динамо»! Йоканович – в отставку?
Силкин: при Йокановиче "Динамо" стало хуже, проседает. Прошлый тренер был эффективнее
Экс-главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин оценил ситуацию с возможной отставкой нынешнего наставника бело-голубых Славиши Йокановича.
Фото: ФК "Динамо"