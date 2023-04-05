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Чалов – о Торопе: у него есть все данные, чтобы быть топовым вратарём

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Российский футболист ЦСКА высказался по поводу игры своего одноклубника Владислава Торопа в матче с "Крыльями Советов" (1:0).
Фото: "Чемпионат"
- Тороп уже давно в команде — сыграл около десяти игр за основу. С каждым матчем он выглядит всё увереннее и увереннее. Сегодня в игре была пара моментов, которые можно будет улучшить. Но с каждой новой игрой он становится взрослее. Есть уверенность, когда он в воротах? У него есть все данные, чтобы быть топовым вратарём, - приводит мнение Чалова "Чемпионат".

Воспитанник ЦСКА Владислав Торов вышел в основе своей родной команды в сегодняшнем поединке против "Крыльев Советов" (1:0).Основной голкипер дружины Владимира Федотова Игорь Акинфеев не вышел в старте из-за небольшого недомогания. Москвичи сумели добиться победы благодаря автоголу голландского футболиста самарцев Гленна Бейла. А Владислав записал на свой счет сухой матч. Всего в этом сезоне голкипер провел 8 встреч в различных турнирах. За этот отрезок он сумел 3 раза оставить своим ворота в неприкосновенности, пропустив при этом 7 мячей. Теперь армейцы встретятся с "Уралом" за право сыграть "Лужниках", где состоится решающий поединок за заветный трофей. В ноября Торопу исполнится 20 лет.


Кубок России Крылья Советов ЦСКА Тороп Чалов
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