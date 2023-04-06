- Промес может решать исход матча. Он из тех футболистов, которые сами себе создают моменты. У остальных нет такого уровня раскованности. Промес — наглый, лезет вперёд, свой момент всегда получает и, как правило, использует.
Нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес получил травму в одном из последних матчей красно-белых. Еще неизвестно, сколько игр футболист пропустит из-за повреждения. В "Спартаке" сообщили, что Промес сумел избежать серьезной травмы, а решение по его участию в следующих матчах будет принято в течение недели.
Следующий матч у "Спартака" запланирован на 8 апреля. Красно-белые на домашнем стадионе примут московское "Динамо" в рамках встречи 22-го тура Российской Премьер-Лиги.
Источник: "РБ Спорт"
Билялетдинов: Промес - наглый, может создавать моменты. Остальные в "Спартаке" не такие раскованные
Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов заявил, что у красно-белых нет большого количества футболистов, схожих с Квинси Промесу.
Фото: ФК "Спартак"