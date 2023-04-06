- Если в будущем пригласят меня в свой тренерский штаб, я соглашусь. Мне нравится помогать молодым игрокам на поле, делиться с ними опытом. Тренировать — это интересно. Я бы хотел попробовать. "Краснодар" из российских клубов мне, конечно, ближе. Он занимает самое большое место в моем сердце. Там была более уютная атмосфера.
Бразильский нападающий Ари играл в Российской Премьер-Лиге за московские "Спартак" и "Локомотив", а также за "Краснодар". Всего в высшем дивизионе чемпионата России форвард, получивший также российское гражданство, провел 225 матчей, в которых забил 66 голов и сделал 42 результативные передачи. Ари сыграл два матча за сборную России, в которых не смог поразить ворота соперников. Бразилец покинул Россию и местный чемпионат в 2021 году. Сейчас нападающий играет в родной стране.
Источник: Sport24
Ари: "Краснодар" из российских клубов мне, конечно, ближе. Там была более уютная атмосфера
Экс-нападающий нескольких российских клубов Ари заявил о готовности к тренерской работе.
Фото: ФК "Краснодар"