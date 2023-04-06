Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Краснодар
1 - 1 (П 5 - 3) 1 153)
РостовЗавершен

Тугарев: никто не винил Песьякова в эпизоде с пропущенным голом

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский футболист "Ростова" Роман Тугарев поделился своими впечатлениями от кубкового поединка против "Краснодара" (1:1, 3-5 пен.).
Фото: ФК "Ростов"
- Мы ехали за победой. Сегодня игра нам полностью удалась, могли забить больше. Считаю, что игра была под нашим контролем. Обидно за поражение, но в следующем году мы вернемся, а в этом году продолжим бороться в РПЛ за высокие места. В эпизоде с пропущенным мячом никто не винил Песьякова. Мы отрабатываем выход из обороны, но допустили ошибку. – приводит мнение Тугарева "Матч ТВ".

Сегодня "Ростов" прекратил борьбу за Кубок России, проиграв в гостях своим южным соперникам из "Краснодара". Исход поединка решили 11-метровые, в которых удачливее и точнее оказалась дружина Владимира Ивича. Основное время завершилось со сетом 1:1. Голы на свой счет записали Сперцян и Тугарев. При этом гол забитый хавбеком "быков" произошел после ошибки голкипера желто-синих Сергея Песьякова, который подарил мяч Эдуарду. Отметим, что во вторые 45 минут Ростов имел игровое преимущество и контролировал игру, но так и не сумел конвертировать свое преимущество в забитые голы. Теперь команде Карпина предстоит сосредоточиться на борьбе в РПЛ. В следующем туре ростовчане сыграют с "Оренбургом" Марцела Лички.


Кубок России Тугарев Краснодар Ростов
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Тугарев: никто не винил Песьякова в эпизоде с пропущенным голом
Леонид Слуцкий показал свою коллекцию обуви стоимостью 2 млн рублей 2
Стали известны все участники второго этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России 2
"Краснодар" в серии пенальти обыграл "Ростов" и вышел во второй этап 1/2 финала Пути регионов Кубка России 15
Экс-арбитр Лапочкин: Безбородов должен был назначать пенальти в ворота "Краснодара" в матче с "Ростовом" 1
Пименов - о матче "Локомотив" – "Зенит": Дзюба забьет, но петербуржцы, скорее всего, выиграют 3
Лэмпард: обыграть "Реал" - большой вызов. Но разве у нас остались другие?
Хавбек "Крыльев Советов" Коваленко – о будущем сопернике в Кубке России: именно с "Акроном" будет самая непростая игра
"Краснодар" обыгрывает "Ростов" после первого тайма благодаря голу Сперцяна после ошибки Песьякова
Камоцци: Малком может заменить Месси в "ПСЖ". Он знает чемпионат Франции 1
Аршавин: "Барселоне" пришлось раскрыться. А у "Реала" настолько высокий уровень профессионализма, что они наказывают
Писарский – о безвыигрышной серии "Крыльев Советов": самое главное, что мы хорошо играем 1
Агент Барбоза: Головин востребован, неслучайно "Монако" его продлил. Алексею Миранчуку нужно оставаться в "Торино" эксклюзив
Журналист Кудинов: наставник "Торино" Юрич очень заинтересован в том, чтобы Миранчук остался в команде эксклюзив
Главный тренер "Краснодара" Ивич – об изменениях на флангах атаки в матче с "Ростовом": это тактическое решение