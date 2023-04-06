- Мы ехали за победой. Сегодня игра нам полностью удалась, могли забить больше. Считаю, что игра была под нашим контролем. Обидно за поражение, но в следующем году мы вернемся, а в этом году продолжим бороться в РПЛ за высокие места. В эпизоде с пропущенным мячом никто не винил Песьякова. Мы отрабатываем выход из обороны, но допустили ошибку. – приводит мнение Тугарева "Матч ТВ".
Сегодня "Ростов" прекратил борьбу за Кубок России, проиграв в гостях своим южным соперникам из "Краснодара". Исход поединка решили 11-метровые, в которых удачливее и точнее оказалась дружина Владимира Ивича. Основное время завершилось со сетом 1:1. Голы на свой счет записали Сперцян и Тугарев. При этом гол забитый хавбеком "быков" произошел после ошибки голкипера желто-синих Сергея Песьякова, который подарил мяч Эдуарду. Отметим, что во вторые 45 минут Ростов имел игровое преимущество и контролировал игру, но так и не сумел конвертировать свое преимущество в забитые голы. Теперь команде Карпина предстоит сосредоточиться на борьбе в РПЛ. В следующем туре ростовчане сыграют с "Оренбургом" Марцела Лички.
Тугарев: никто не винил Песьякова в эпизоде с пропущенным голом
Российский футболист "Ростова" Роман Тугарев поделился своими впечатлениями от кубкового поединка против "Краснодара" (1:1, 3-5 пен.).
Фото: ФК "Ростов"