Жеребьевка определила, что первый поединок между ЦСКА и Уралом пройдет в Москве. Соответственно ответная игра состоится в Екатеринбурге. Отметим, что "Урал" второй раз подряд начнет противостояние с московским клубом в столице. Ранее дружина Виктора Гончаренко в первом матче против "Спартака" приезжала на "Открытие Арену".
Напомним, что "Урал" оказался сильнее "Спартака", а ЦСКА выбил в нижнюю сетку "Крылья Советов". Победитель противостоянии сразу отправится в суперфинал в "Лужниках", где будет ждать триумфатора нижней сетки турнира.
Первый матч между ЦСКА и "Уралом" пройдет на "ВЭБ Арене"
Стало известно место проведения первого поединка кубкового противостояния между ЦСКА и "Уралом".