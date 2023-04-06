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1 - 1 (П 5 - 3) 1 153)
РостовЗавершен

Первый матч между ЦСКА и "Уралом" пройдет на "ВЭБ Арене"

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Стало известно место проведения первого поединка кубкового противостояния между ЦСКА и "Уралом".
Жеребьевка определила, что первый поединок между ЦСКА и Уралом пройдет в Москве. Соответственно ответная игра состоится в Екатеринбурге. Отметим, что "Урал" второй раз подряд начнет противостояние с московским клубом в столице. Ранее дружина Виктора Гончаренко в первом матче против "Спартака" приезжала на "Открытие Арену".

Напомним, что "Урал" оказался сильнее "Спартака", а ЦСКА выбил в нижнюю сетку "Крылья Советов". Победитель противостоянии сразу отправится в суперфинал в "Лужниках", где будет ждать триумфатора нижней сетки турнира.


Кубок России Урал ЦСКА
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