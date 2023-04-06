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1 - 1 (П 5 - 3) 1 153)
РостовЗавершен

Карпин – о поражении от "Краснодара": на поле до 85-й минуты была одна команда

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Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился своими соображениями по поводу исхода кубкового поединка против "Краснодара" (1:1 3-5 пен.).
Фото: РИА Новости
- В раздевалке поздравил и поблагодарил ребят. У меня нет слов, горжусь всеми. Нет претензий, только благодарность. Команда не заметила, что пропустила гол. Были игры, когда пропускали один неожиданный мяч, вытекающий из игры, приходили в себя по 10–15 минут. Здесь не заметили и продолжили играть. На поле до 85?й минуты была одна команда, - приводит мнение Карпина "Матч ТВ".

Кубковая встреча для дружины Валерия Карпина началась неудачно. На 23-й минуте ростовчане после ошибки голкипера Сергея Песьякова пропустили гол. Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе "Краснодара". Но во вторые 45 минут "Ростов" сумел перевернуть игру и завладел преимуществом. Дончанам удалось сравнять счет благодаря точному удару хавбека Романа Тугарева, который по итогам поединка стал лучшим игроком.

В оставшееся время южный коллектив владел игровым преимуществом, но не сумел конвертировать его в забитые голы. Встреча перетекла в серию 11-метровых, в который успешнее выступили футболисты "Краснодара". Решающий пенальти не забил российский центральный защитник Данила Прохин. Теперь у "Ростова" остался один турнир – РПЛ, в котором после 21 тура он располагается на 2-й строчке, отставая от "Зенита" на 7 очков.


Кубок России Карпин Ростов Краснодар
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