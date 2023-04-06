- В прошлом году Патрик Виейра написал, что "Кристал Пэлас" хочет взять Фомина в аренду. Но вмешалась политика... Английский клуб готов был заплатить 12 миллионов евро. Но теперь трансфер в Англию маловероятен.
Воспитанник "Краснодара" Даниил Фомин перешел в московское "Динамо" из "Уфы" в 2020 году. Бело-голубые заплатили за полузащитника 3,5 миллиона евро. 26-летний Фомин является капитаном "Динамо". Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Фомина в 9 миллионов евро. Фомин сыграл 13 матчей за сборную России.
Источник: "Спорт-Экспресс"
Маньяков: Вийера писал, что "Кристал Пэлас" был готов заплатить за Фомина 12 млн евро, но вмешалась политика...
Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что "Кристал Пэлас" предлагал 12 миллионов евро за полузащитника "Динамо" Даниила Фомина.
Фото: РПЛ