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Маньяков: Вийера писал, что "Кристал Пэлас" был готов заплатить за Фомина 12 млн евро, но вмешалась политика...

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Футбольный агент Александр Маньяков заявил, что "Кристал Пэлас" предлагал 12 миллионов евро за полузащитника "Динамо" Даниила Фомина.
Фото: РПЛ
- В прошлом году Патрик Виейра написал, что "Кристал Пэлас" хочет взять Фомина в аренду. Но вмешалась политика... Английский клуб готов был заплатить 12 миллионов евро. Но теперь трансфер в Англию маловероятен.

Воспитанник "Краснодара" Даниил Фомин перешел в московское "Динамо" из "Уфы" в 2020 году. Бело-голубые заплатили за полузащитника 3,5 миллиона евро. 26-летний Фомин является капитаном "Динамо". Контракт футболиста с московским клубом рассчитан до 2025 года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Фомина в 9 миллионов евро. Фомин сыграл 13 матчей за сборную России.

Источник: "Спорт-Экспресс"


АПЛ Вийера Маньяков Кристал Пэлас Динамо Фомин
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