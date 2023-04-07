- На данный момент "Краснодар" не хочет продавать Ленини. Я только что говорил с клубом. Но, с другой стороны, если нам поступит хорошее предложение, почему бы и нет? – приводит комментарий Фернандеса Sport24.
26-летний Кевин Ленини, играющий на позиции опорного хавбека, пополнил состав "Краснодара" в сентябре 2022 года. Футболист сыграл за южан 13 поединков в различных турнирах. За данное количество матчей опорник пока не сумел отметиться какими-либо результативными действиями. Договор Ленини с "быками" рассчитан до лета 2025 года. На счету игрока 2 поединка за национальную команду Кабо-Верде. Сегодня СМИ сообщили о том, что Кевин не входит в планы "Краснодара" в следующем сезоне. Им недоволен сербский наставник южного коллектива Владимир Ивич. "Краснодар" после 21 тура располагается на 7-й строчке.
Агент – о возможном уходе Ленини из "Краснодара": если нам поступит хорошее предложение, почему бы и нет?
Агент футболиста из Кабо-Верде Кевина Ленини Пьер Фернандес высказался по поводу будущего игрока в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"