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Агент – о возможном уходе Ленини из "Краснодара": если нам поступит хорошее предложение, почему бы и нет?

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Агент футболиста из Кабо-Верде Кевина Ленини Пьер Фернандес высказался по поводу будущего игрока в "Краснодаре".
Фото: ФК "Краснодар"
- На данный момент "Краснодар" не хочет продавать Ленини. Я только что говорил с клубом. Но, с другой стороны, если нам поступит хорошее предложение, почему бы и нет? – приводит комментарий Фернандеса Sport24.

26-летний Кевин Ленини, играющий на позиции опорного хавбека, пополнил состав "Краснодара" в сентябре 2022 года. Футболист сыграл за южан 13 поединков в различных турнирах. За данное количество матчей опорник пока не сумел отметиться какими-либо результативными действиями. Договор Ленини с "быками" рассчитан до лета 2025 года. На счету игрока 2 поединка за национальную команду Кабо-Верде. Сегодня СМИ сообщили о том, что Кевин не входит в планы "Краснодара" в следующем сезоне. Им недоволен сербский наставник южного коллектива Владимир Ивич. "Краснодар" после 21 тура располагается на 7-й строчке.


Краснодар
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