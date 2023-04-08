- Захарян не так ярко проявляет себя в этом сезоне, но все равно проводит качественные матчи, не опускаясь ниже определенного уровня. Я бы вообще не стал говорить о потере мотивации, наоборот, этой мотивации должно быть в избытке, чтобы доказать всем и прежде всего самому себе, что он может быть интересен грандам европейского футбола.
Арсен Захарян, по информации турецких СМИ, в зимнее трансферное окно мог пополнить состав "Галатасарая", однако сам 19-летний футболист, имеющий армянские корни, заявлял, что не рассматривает возможность перехода в гранд футбола Турции по семейным обстоятельствам. Клуб из Стамбула был готов заплатить московскому "Динамо" 15 миллионов евро, однако игрок отказался от перехода. Летом прошлого года к Захаряну также присматривался лондонский "Челси", но трансфер не смог осуществиться из-за сложностей по переводу денежных средств за переход из Великобритании в Россию.
Источник: Metaratings
Новиков: мотивации у Захаряна должно быть в избытке, чтобы заинтересовать гранды европейского футбола
Бывший главный тренер "Динамо" Кирилл Новиков заявил, что полузащитник Арсен Захарян должен доказать, что может быть европейским грандам.
Фото: ФК "Динамо"