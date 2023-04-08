"Придают ли болельщики дополнительную мотивацию? Конечно, у нас и с Fan ID много людей здесь ходит. Но сегодня было их действительно много. С "Ростовом" была тяжелая игра, но за счет болельщиков мы прошли дальше", - цитирует Сперцяна "РБ Спорт".
Напомним, система персонифицированной идентификации болельщиков, более известная как Fan ID, применяется на данный момент только на матчах РПЛ. Паспорт болельщика для посещения игр Кубка России этого сезона не требуется, за исключением суперфинала турнира в "Лужниках", который состоится 11 июня.
"Краснодар" прошел в кубковом противостоянии "Ростов" по результатам серии пенальти (5:3), так как основное время матча победителя не выявило. Команда Эдуарда Сперцяна продолжит борьбу за трофей во втором матче 1/2 финала Пути регионов, где их соперником станут "Крылья Советов".
Сперцян - о кубковой игре с "Ростовом": в Краснодаре и с Fan ID много людей на матчи ходит
Хавбек "Краснодара" Эдуард Сперцян поделился мыслями после победы своей команды в полуфинале Пути регионов Кубка России над "Ростовом" (1:1, пен. - 5:3).
Фото: ФК "Краснодар"