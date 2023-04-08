"Не сказал бы, что Кубок России - основная мотивация на конец сезона. Все игры важны - и в Кубке, и в чемпионате. В чемпионате тоже еще ничего не решено, поэтому на каждую игру настраиваемся. Не сказал бы, что Кубок у нас в приоритете", - цитирует Чернова "ТАСС".
Московский "Спартак" вылетел из ветки Пути РПЛ Кубка России и продолжит участие в соревновании в сетке Пути регионов. В матче второго этапа 1/2 финала турнира столичная команда сыграет в Тольятти с "Акроном".
В турнирной таблице чемпионата страны "красно-белые" с 41 очком по итогам 21 тура занимают третью строчку. От идущего вторым "Ростова" их отделяет 3 очка, до единоличного лидера "Зенита" - 10 баллов.
Чернов: не сказал бы, что Кубок у "Спартака" в приоритете. В чемпионате тоже еще ничего не решено
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал о мотивации столичной команды на остаток сезона.
Фото: ФК "Спартак"